Полузащитникът на Локомотив има вече 112 мача с червено-черната фланелка

Полузащитникът на Локомотив Красимир Станоев празнува своя 32-ри рожден ден. От клуба поздравиха футболиста и му пожелаха здраве, щастие, късмет и още много радостни моменти с отбора.

Станоев се присъедини към Локомотив през лятото на 2023 година и оттогава се утвърди като един от важните футболисти в състава. До момента той е записал 112 мача с червено-черната фланелка.

Със своята сърцата игра, постоянство и себераздаване полузащитникът се превърна и в един от любимците на привържениците и лидерите в отбора.

От Локомотив отправиха специални пожелания към рожденика за още много успехи както на футболния терен, така и извън него.