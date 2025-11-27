Кръг 17 БПФЛ Фентъзи започва в петък

Кръг 17 в БПФЛ Фентъзи е на хоризонта, остават малко повече от 24 часа до старта.

С оглед на предстоящите двубои от кръга, почти сигурни сме, че това ще бъде един изключително високо резултатен кръг и след малко ще разберете защо.

Вече направихме обзор на кръг 16 и ключовите моменти от него, време е да погледнем предстоящите мачове, разбира се ще ви предложим и алтернативни варианти в отбора на скаута за кръг 17. Но първо ще анализираме ситуацията за предстоящият кръг и в кои мачове можем да търсим сериозен точков актив, а те не са никак малко.

Левски – Септември: Тук очакваме лидерът в класирането да вземе своето и да отбележи повече от 2 гола и да постигне поредна убедителна победа. Суха мреже (вероятно) и сериозен атакуващ потенциал ни насочват към Майкон, Мустафа Сангаре, завръщащият се след наказание Марин Петков и Мазир Сула. Да не забравяме и играчът на кръг 16 – Евертон Бала, който направи един от най-добрите си мачове.

Лудогорец – Ботев Враца: “Орлите” намериха себе си с победа в последният кръг, очакваме още от същото. Абонираният за нащия скаут отбор Ивайло Чочев ще бъде основният заподозрян за точки, а Петър Станич, Сон, Диниш Алмейда са другите препоръчани играчи. Имайте предвид, че Квадво Дуа е въстановен и си струва да държим под око изиграните минути от швейцарският таран на Лудогорец. Важно е да помислим също, че в четвъртък вече “зелените” имат домакинство на Селта Виго от турнира Лига Европа, така хвърляйте едно око на титулярния състав срещу испанците.

Спартак Варна – ЦСКА: “Червените“ са отборът във форма към момента, изключително резултатни и атрактивни. Леандро Годой, донесъл ни 24 точки предишния кръг (капитан) отново ще бъде сред фаворитите да отбележи, дори вече почти сигурно е титулярният изпълнител на дузпи след 2-те издънки на Питас от бялата точка. Анжело Мартино, Пастор и Джеймс Ето’о са другите играчи със сериозен потенциал за точки в този двубой.

Локомотив Пловдив – Монтана: домакините са в добра форма и очакваме победа, вероятно със суха мрежа срещу колебливите като гост Монтана, в серия от 3 поредни загуби. Очкаваме завръщане на Милосавлиевич на вратата и Парвизджон Умарбаев като атакуващ халф, а Хуан Переа се завръща след наказание. Мартин Русков и Адриан Кова ни се струват чудесен в защита този кръг.

Славия – Добруджа: “белите” могат да постигнат 5-та поредна победа във всички срещу най-слабият гост в лигата – Добруджа. Вратарят Леви Нтубма с 5 сухи мрежи в последните 8 мача, както и намиращите се в чудесна форма Емил Стоев и Янис Гермуш определено могат да донесат двуцифрени точки, а Гермуш е и чудесен избор за алтернативен капитан.

Както вече споменахаме, очакваме че този кръг ще бъде с доста по-висока средна резултатност заради гореспоменатите двужои. Ето и отбора на скаута, който бихме искали да споделим преди кръг 17, след като постигнахме 30 точки над средния резултат в кръг 16 с нашите 73 точки.

Вратар: Леви Нтумба

Защитници: Диниш Алмейда – Адриан Кова – Майкон

Полузащитници: Мазир Сула – Петър Станич – Ивайло Чочев (ВК)- Парвизджон Умарбаев

Нападатели: Леандро Годой – Мустафа Сангаре (К) – Янис Гермуш

Избираме отново 3-4-3 като схема, очакваме силен кръг от нападателите. В общи линии този кръг ще бъде един от подходящите за жокер “троен капитан” или “двоен вицекапитан”. Предстои да видим дали фаворитите ще вземат в мачовете срещу отборите от дъното на таблицата.

Наказани преди кръг 17 са Адриан Лапеня(ЦСКА), Божидар Кацаров (Локомотив София), Матео Петрашило(Спартак Варна)и Хуан Саломони (Берое), Андрей Йорданов (Ботев Пловдив), Ивайло Михайлов (Добруджа), Енцо Еспиноса и Ивайло Иванов от Локомотив Пловдив и двамата.

Успех на всички в кръг 17, краен срок за трансфери – утре (петък) 14:00 ч.

