Кръг 13 в БПФЛ Фентъзи започва в петък!

Кръг 13 е на по-малко от 24 часа от своя старт, като първият от трите петъчни двубоя е от 15 часа и ще противопостави отборите на Монтана и Арда.

Крайният срок за трансфери преди кръга е 14:00 в утрешния ден.

Вече направихме обзор на кръг 12 и ключовите моменти от него във вчерашния материал. А сега ще погледнем към предстоящия кръг 13, където ни очакват 8 двубоя. Мачовете с фаворит и сериозен потенциал за точки са следните четири:

Абсолютният фаворит в кръга е Левски с домакинство срещу изстрадалия тим на Добруджа.

Други мачове към които гледаме:

ЦСКА – Берое (вероятно без Алберто Салидо)

Монтана – Арда (слаба форма на гостите)

Ботев Враца – Септември

Тежък мач предстои за ЦСКА 1948, който приема Лудогорец.

Може да потърсите точки най-вече от играчите на Левски, като тук може да се стигне до сериозен актив на атакуващите играчи. Бихме препоръчали Сангаре (който е и наш капитан за кръга), както и Марин Петков и Радослав Кирилов – струват ни се най-вероятни титуляри в атаката по крилата на сините. След като Леандро Годой разочарова в последните мачове, силният нападател на ЦСКА се оформя да е Питас, като в отсъствието на Салидо може да потърсите точки от защитата и вратаря на ЦСКА. Имаме и играч, за който смятаме, че ще се разпише още в първия мач – Филип Ежике от Монтана. Ще разберем още утре дали е така.

След 12-ти кръг скаутът постигна с 9т. над средния резултат на фентъзи мениджърите. Сега ще пуснем информация за най-добрия тим преди кръг 13… или поне в нашите представи:

Вратар:

Светослав Вуцов

Защитници:

А.Мартино – Пастор – Милен Стоев

Полузащитници:

Чочев – Шанде – Марин Петков – Спас Делев

Нападатели:

Сангаре (К) – Питас (ВК) – Ежике

Акцентираме отново на 3-4-3, като този път ще пропуснем Мамаду Диало заради трудния мач, а от Лудогорец ще изберем само Ивайло Чочев поради мача от Лига Европа днес за разградчани. Трима играчи от Левски и точно толкова от ЦСКА ще ни донесат големите точки. Предстои да разберем дали е така обаче – готови сме да рискуваме.

Трима играчи са наказани – Мартин Георгиев (Славия), Никола Илиев (Ботев Пловдив) и Николас Фонтейн от Септември.

Успех на всички в кръг 13! Краен срок за трансфери – утре (петък), 14:00ч.

