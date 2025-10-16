Кръг 12 в БПФЛ Фентъзи започва в петък

След безкрайно дългата и мъчителна пауза за национални отбори 12 кръг в БПФЛ Фентъзи вече е на прага ни – Локомотив Пловдив е домакин на силно представящият се тим на Ботев Враца в петъчния ден от 20:00, крайният срок за трансфери ще бъде 19:00.

Вече направихме обзор на кръг 11, както и през седмицата обявихме най-добрите играчи по позиции с най-много точки – Мамаду Диало, Ивайло Чочев, Милен Стоев и Максим Ковальов съответно от нападение към вратар, които са прекрасна опция за нашите отбори.

А сега към предстоящият кръг 12, очакват ни 8 двубоя като мачовете с фаворит и сериозен потенциал за точки са следните четири:

Лудогорец – Спартак Варна

Берое – Монтана

Добруджа – ЦСКА

Арда – Септември

Може да потърсите точки от играчите на Лудогорец, Берое, ЦСКА и Арда, като само ще споменем Ивайло Чочев, Сон, Алберто Салидо, Артур Мота, Леандро Годой, Фьодър Лапоухов, Анатолий Господинов и Бирсент Карагарен, по 2 играча от всеки отбор споменат по-горе като фаворит.

Другите мачове са по-трудно прогнозируеми и включват Ботев Пловдив – Славия, Черно Море – Левски, Локомотив Пловдив – Ботев Враца, Локомотив София – ЦСКА1948.

След слабия резултат селекцията на скаута в предишния кръг, сега ще пуснем инфо за най-добрия тим преди кръг 11. Или поне така се надяваме.

Вратар:

Артур Мота

Защитници:

А. Мартино – Сон – Вердон

Полузащитници:

Чочев – Х. Пинеда – А. Око-Флекс – Карагарен

Нападатели:

А. Салидо (К) – Годой – М.Диало (ВК)

Акцентираме отново на 3-4-3 и препоръчваме играчите с абонамент в нашия скаут тийм – Ивайло Чочев и незнайно защо Леандро Годой, напоследък обаче и капитана ни за кръга е абониран – “мустака” Алберто Салидо. Почти никога не разочароват Салидо и Чочев, за разлика от Годой, но смятаме че срещу Добруджа “кошмара” ще избухне. Разбира се интересен вариант е 3-5-2 с още един полузащитник, но имаме усещане, че нападателите ще направят точки в този кръг. Препоръчаният капитан от нас в кръг 11 е Алберто Салидо, който е втори по-точки от нападателите след Мамаду Диало.

Петима играчи са наказани – Виктор Очаи (Септември), Адриан Кова (Локомотив Пловдив), Тижан Сона (Берое), Ариан Кабаши (Ботев Враца) и Бруно Жордао (ЦСКА). След този кръг ще има и пауза за национални отбори – вече е актуализирана точната програма в нашата игра.

Успех на всички в кръг 12, краен срок за трансфери – утре (петък) 19:00 ч.

