KitKat и Българска Федерация по Волейбол в партньорство за EuroVolley 2026

Един от най-разпознаваемите шоколадови брандове в света KitKat ще направи почивките на мачовете в София по – сладки и вълнуващи

За KitKat това е стратегическа стъпка, с която марката не просто влиза в света на волейбола, но го прави с мисия – да въведе своята емблематична философия за „почивката“ като естествен елемент от цялостното преживяване на играта, който дава добавена стойност и за участниците, и за феновете.

Волейболът е динамичен, емоционален и интензивен спорт с много адреналин на игрището, който продължава и в паузите между геймовете и таймаутите, когато напрежението от очакването е не по-малко важно от самата игра. Именно тези моменти са във фокуса на KitKat като партньор на първенството за България – да направи почивките преди мачовете, между геймовете и след последния съдийски сигнал по-добри, по-смислени и по-зареждащи.

„Волейболът е спорт, който те държи на ръба – всяка точка, сервис, посрещане или атака. Но именно в паузите се натрупва напрежението от емоцията. За нас е истинско вълнение да „притежаваме“ точно тези моменти и да ги направим още по-специални за феновете. Чрез това партньорство ние подкрепяме и българския волейбол, който ни е дал толкова много поводи за гордост и продължава да вдъхновява нови поколения“ – коментира Павлин Иванов, Бизнес Мениджър на категория Шоколадови продукти за България, Румъния и Адриатика.

Партньорството между KitKat и EuroVolley 2026 е насочено както към младата глобална аудитория, така и към широката общност от волейболни привърженици, за които спортът е не просто зрелище, а култура и идентичност. За България присъствието на глобален бранд като KitKat означава по-голяма видимост, по-модерно преживяване и по-силна връзка с младите поколения за националния волейбол.

EuroVolley 2026 се очаква да бъде едно от най-големите и най-гледани спортни събития в Европа. Турнирът е ключова сцена за европейския волейбол, в което българския национален отбор има своето почетно място в него. С богата история, медали от големи първенства и репутация на отбор, който винаги е труден съперник, България влиза в EuroVolley 2026 с амбицията да затвърди позициите си сред водещите волейболни нации в Европа.

„За Българската федерация по волейбол партньорствата винаги са били ключов фактор за устойчивото развитие на нашия спорт. Радваме се да приветстваме KitKat като официален партньор в навечерието на Европейското първенство в София – събитие, което ще постави българския волейбол в центъра на вниманието на цяла Европа. В последните години българските национални отбори не спират да печелят медали, включително и титли от световни и европейски първенства, което е ясен знак за високото ниво и потенциала на волейбола у нас. Сътрудничеството с утвърдени и обичани марки като KitKat е доказателство за силата на продукта волейбол и за възможностите, които БФВ предлага на своите партньори.“ – заяви Любомир Ганев, президент на Българска федерация по волейбол.

Като Национален партньор за България и официален шоколадов бранд на EuroVolley 2026 в България, KitKat ще „влезе“ в турнира чрез серия от атрактивни активации, с които бранда цели да превърне почивките по време на мачовете в София в атрактивно продължение на играта.

Повече за KitKat: Ангажиментът на KitKat към активния начин на живот има ясно изразено продължение и извън игрището. Като част от портфолиото на Nestlé, KitKat активно подкрепя националното движение „Нестле за Живей Активно“ – най-голямата инициатива в България, насърчаваща физическата активност и балансирания начин на живот. Едно от лицата на движението е легендата на българския волейбол Евгени Иванов – Пушката, а от миналата година до него застава и младата надежда на българския волейбол, неговата дъщеря Симона Иванова като символ за приемствеността между поколенията и естествената връзка между спорта, семейството и активния живот. Именно тази връзка KitKat пренася и в партньорството си с европейския волейбол, защото най-добрите моменти в спорта стават още по-добри със заслужена и смислена почивка.

