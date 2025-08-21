KFC България става партньор на “Заедно за децата”

KFC България става официален партньор на двудневната благотворителна фиеста “Заедно за децата”.

Събитието, организирано съвместно от Българския футболен съюз и фондация “Слънчеви деца 2024”, ще се проведе на 2-3 септември на стадион “Юнак”.

Билети се продават в мрежата на Eventim – цената на дневния пропуск е 20 лв, а всички събрани приходи ще бъдат дарени за различни благотворителни детски каузи.

„За нас в KFC България е чест да застанем зад кауза, която променя бъдещето на децата. Подкрепяме фондация „Слънчеви деца“ с вярата, че заедно можем да изградим едно по-добро утре”, заяви собственикът на компанията Ареф Маджид.

В продължение на два дни “Заедно за децата” ще събере на една сцена редица футболни знаменитости – Христо Стоичков, Красимир Балъков, Ивелин Попов и Валери Божинов, и любими изпълнители начело с Криско, Любо Киров, Графа и Дара.

