КАТРИН ГЕМКОВА И МАРТИН ДИМИТРОВ ПРЕДСТАВЯТ БЪЛГАРИЯ НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО КИКБОКС В АБУ ДАБИ

Двама от най-титулуваните състезатели на Таекуондо клуб „Хоук“ – Банско ще представят България на Световното първенство по кикбокс за мъже и жени, което ще се проведе от 21 до 30 ноември в Абу Даби (ОАЕ). В престижния шампионат участие ще вземат близо 2000 състезатели от 83 държави.

Катрин Гемкова получи повиквателна за националния отбор, след впечатляващото си представяне през 2024 г., когато завоюва две европейски титли на първенството в Атина, Гърция.

Мартин Димитров също беше поканен за участие, след като само в рамките на месец стана европейски шампион по кикбокс и световен шампион по таекуондо. Въпреки че е едва на 17 години, той ще се състезава в мъжката категория – поредно доказателство за неговата изключителна подготовка и потенциал.

Участието на Катрин и Мартин в Световното първенство е голямо признание както за клуб „Хоук“, така и за Банско. Да им пожелаем успех!

