Късна драма и равенство межу Черно море и Локо Пд

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) завърши наравно 1:1 при гостуването си на Черно море.

„Червено-черните“ бяха по-активни по време на цялата среща, като показаха силна игра, но редица пропуски ги лишиха от трите точки в мача.

В 29-ата минута Черно море откри резултата. Асен Дончев центрира топката в наказателното поле на Локомотив, а там Георги Лазаров се извиси и засече с глава за 1:0. Само секунди по-късно „червено-черните“ можеха да изравнят. Димитър Илиев изведе Каталин Иту сам срещу Пламен Илиев, но румънецът стреля в тялото на стража на „моряците“, а при добавката Франсиско Политино шутира, но сантиметри не му достигнаха да отбележи.

През втората част Локомотив натисна своя съперник в търсене на изравняване. Ефе Али шутира в 49-ата минута от дистанция, но Пламен Илиев спаси. Домакините отговориха с опасен изстрел с глава на Живко Атанасов, като Боян Милосавлиевич трябваше да се намесва. В 69-ата минута Хуан Переа нахлу в наказателното поле и подаде към Петър Андреев, който пропусна да се разпише от отлична позиция. В 74-ата минута рейд по левия фланг на Каталин Иту завърши с удар, който мина на сантиметри от страничната греда на Пламен Илиев. Натискът на Локомотив даде резултат в добавеното време на срещата. Каталин Иту шутира, защитник блокира неговия изстрел, но Адриан Кова се оказа на точното място, за да нанесе нов удар и да реализира за крайното 1:1.

Следващата среща на Локомотив е в събота (30.08) от 19:00 часа. „Черно-белите“ гостуват на Спартак във Варна.

Facebook

Twitter



Shares