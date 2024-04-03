Карате клуб „Шото-Витяз“ с куп медали от Държавно първенство във Велико Търново

На 30 и 31 март 2024г. се проведе Държавното първенство в старата столица Велико Търново. Надпреварата включва 500 участника от 38 клуба в дисциплините ката и кумите.

С гордост и вълнение наблюдавахме как нашите представители демонстрираха не само техническо майсторство, но и непоколебима духовна сила. Техните усилия и постоянство се оказаха ключови за постигането на изключителни резултати. Те завоюваха общо 7 медала в различните категории – 2 златни , 2 сребърни и 3 бронзови отличия.

Медалисти са:

Ростислав Коконов – 1-во място кумите

Цветомир Коконов – 1-во място кумите

Константин Атанасов – 2-ро място

кумите

Александър Господинов – 2-ро място кумите .

Преслав Панев – 3-то място кумите

Калоян Тодоров -3-то място кумите

Айча Ахмед – 3-то място кумите

Достойно представиха клуба и състезателите Радослав Георгиев,Александра Станчева,Пресиян Димов и Валентина Николова.

Спортът ни обединява, вдъхновява и ни напомня, че нищо не е невъзможно, ако работим упорито и вярваме в своите сили. Поздравяваме нашите спортисти за техния изключителен успех на държавното първенство. Те са пример за младите поколения и вдъхновение за всички нас да се стремим към по-високи върхове във всичко, което правим.

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