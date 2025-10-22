Кампанията “Аз съм Спартак” продължава

Соколи,

Някои заглавия в медиите от вчера и днес създават впечатление, че Спартак Варна е спасен, но това не отговаря на истината.

Важно е да се каже ясно:

Спартак не е спасен.

По-правилно е да кажем, че Спартак е спасен ВРЕМЕННО.

Първо, Спартак Варна получи условен лиценз от страна на БФС. Това означава, че ние оставаме под мониторинг и ще трябва да погасим изцяло своите задължения в кратки срокове, за да не се окаже клубът отново съвсем скоро в същото положение!

Второ, подписахме очакваното споразумението за сътрудничество и финансиране с Община Варна.

Трето, кампанията #АзСъмСпартак продължава с пълна сила!

Целта от 1 000 000 лева

Тази сума винаги е била съобразена с помощта, гласувана от Общински съвет – Варна.

С други думи, 1 000 000 лв. е необходимата допълнителна сума извън предвидените 550 000 лв. от Общината.

Двата ключови компонента пред Лицензионната комисия на БФС са задълженията към НАП и тези към футболисти и треньори. За да се справим с тях имаме нужда от поне 1 550 000 лева.

До момента в кампанията сме събрали около 320 000 лв.

Необходими са още 680 000 лв., за да достигнем крайната цел.

Благодарим на всички, които вече се включиха!

Продължавайте да подкрепяте клуба – всеки принос има значение!

Подготвили сме и нови инструменти и инициативи, които ще помогнат за достигането на крайната цел.

Очаквайте още информация в следващите дни. Ще свикаме и специална прес конференция на която ще споделим по-подробна информация. Разбираме, че имате много въпроси – и с право, но държахме да изясним няколко важни неща и да върнем фокуса върху кампанията за набиране на средства.

До последен дъх – АЗ СЪМ СПАРТАК!

