събота, март 27, 2021
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Novinata.bg

Национален информационен сайт

Спорт 

Къде играят отборите на „Етър” през уикенда

Недялко Тенев

28 март 2021 г. Неделя 13:30 ч.

Етър U15 – Ботев Враца U15   терен „Трифон Иванов”

ГС:    Владимир Димитров Велев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Борислав Борисов Борисов

28 март 2021 г. Неделя 15:30 ч.

Етър U17 – Локомотив София терен „Трифон Иванов”

ГС:    Никола Павлов Петров    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

28 март 2021 г. Неделя 11:00 ч.

Левски Чепинци – Етър (жени)  стадион в село Чепинци

ГС: Гергана Цанкова    АС1: Мария-Йоана Василева    АС2: Мартин Начов

Трета Лига – Северозападна

“ЛОКОМОТИВ” ДРЯНОВО – “ЕТЪР-2 ВТ”

2021-03-28  14:30 ч.

ИВАЙЛО ДАНЧЕВ ВР  Георги Бенчовски Вр  ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВР

4-ти: МИХАЕЛ ПАВЛОВ ВТ  Делегат:  ИГОР БАКЬОВ ВТ

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