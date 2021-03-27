Къде играят отборите на „Етър” през уикенда
28 март 2021 г. Неделя 13:30 ч.
Етър U15 – Ботев Враца U15 терен „Трифон Иванов”
ГС: Владимир Димитров Велев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Борислав Борисов Борисов
28 март 2021 г. Неделя 15:30 ч.
Етър U17 – Локомотив София терен „Трифон Иванов”
ГС: Никола Павлов Петров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Мартин Тодоров Мачев
28 март 2021 г. Неделя 11:00 ч.
Левски Чепинци – Етър (жени) стадион в село Чепинци
ГС: Гергана Цанкова АС1: Мария-Йоана Василева АС2: Мартин Начов
Трета Лига – Северозападна
“ЛОКОМОТИВ” ДРЯНОВО – “ЕТЪР-2 ВТ”
2021-03-28 14:30 ч.
ИВАЙЛО ДАНЧЕВ ВР Георги Бенчовски Вр ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВР
4-ти: МИХАЕЛ ПАВЛОВ ВТ Делегат: ИГОР БАКЬОВ ВТ