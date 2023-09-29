Къде играят отборите на “Етър” през уикенда
30 септември 2023 г., събота, 15:30 ч.
Етър U17 – Ботев (Пд) U17
ГС: Христофор Страцимиров Петков АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Дочо Димитров Михов
30 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
Павликени – Етър-2
ГС: Даниел Цолов АС1: Петър Михов АС2: Тихомир Колев
4-ти: Светослав Моллов Делегат: Ивайло Илиев
1 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.
Арда (Кърджали) – Етър
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов СН: Атанас Петров Бозев