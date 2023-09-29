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Спорт

Къде играят отборите на “Етър” през уикенда

Редактор

30 септември 2023 г., събота, 15:30 ч.
Етър U17 – Ботев (Пд) U17
ГС:    Христофор Страцимиров Петков    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Дочо Димитров Михов

30 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
Павликени – Етър-2
ГС:    Даниел Цолов    АС1:    Петър Михов    АС2:    Тихомир Колев
4-ти: Светослав Моллов  Делегат: Ивайло Илиев

1 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч.
Арда (Кърджали) – Етър
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ти:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов  СН:    Атанас Петров Бозев

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