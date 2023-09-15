Къде играят отборите на “Етър” през уикенда
16 септември 2023 г., събота, 11:00 ч.
Елитна U17 група
Етър U17 – ЦСКА 1948 U17
ГС: Христо Митков Минчев АС1: Димитър Върбанов АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
16 септември 2023 г., събота, 17:00 ч.
Северозападна Трета лига
Ювентус (Малчика) – Етър II
ГС: Петър Кузев АС1: Даниел Ников АС2: Калин Кинов
4-ти: Христо Минчев Делегат: Христо Минков
17 септември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
“А” група – жени
Етър – НСА (София)
ГС: Георги Иванов Ананиев АС1: Иван Илиянов Марчевски АС2: Ичко Ичков Лозев
17 септември 2023 г., неделя, 17:45 ч.
Първа лига
Етър – Локомотив (Пловдив)
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Кольо Димитров Данев
17 септември 2023 г., неделя, 17:00 ч.
Елитна областна група
Етър III – Земеделец-93 (Козловец)