Къде играят отборите на “Етър” през уикенда
18 април 2021 г., неделя, 10:00 ч:
Елитна U15 група
Етър (Велико Търново) – Пирин (Благоевград)
ГС: Галя Маринова Ечева АС1: Йорданка Аврамова Корчева АС2: Павлин Петков Петков
18 април 2021 г., неделя, 12:00 ч:
Елитна U17 група
Етър (Велико Търново) – Пирин (Благоевград)
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Александър Христов Апостолов
18 април 2021 г., неделя, 11:00 ч
“А” група, жени, XVII кръг:
Риал (Ковачевци) – Етър (Велико Търново) – пряко по Sportal TV
ГС: Димитрина Милкова АС1: Павлета Рашкова АС2: Арлинд Субаши
4-ТИ: Траяна Ангелова
18 април 2021 г., неделя, 17:00 ч
Северозападна Трета лига, XXVII кръг:
Пещера (Галата) – Етър-2 (Велико Търново)
Ивайло Данчев Вр Георги Бенчовски Вр Георги Петров Вр
4-ти: Тихомир Маринов Лч Делегат: Николай Николов Лч