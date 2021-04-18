неделя, април 18, 2021
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Спорт 

Къде играят отборите на “Етър” през уикенда

Недялко Тенев

18 април 2021 г., неделя, 10:00 ч:

Елитна U15 група

Етър (Велико Търново) – Пирин (Благоевград)

ГС:    Галя Маринова Ечева    АС1:    Йорданка Аврамова Корчева    АС2:    Павлин Петков Петков

18 април 2021 г., неделя, 12:00 ч:

Елитна U17 група

Етър (Велико Търново) – Пирин (Благоевград)

ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Александър Христов Апостолов

18 април 2021 г., неделя, 11:00 ч

“А” група, жени, XVII кръг:

Риал (Ковачевци) – Етър (Велико Търново) – пряко по Sportal TV

ГС: Димитрина Милкова    АС1: Павлета Рашкова    АС2: Арлинд Субаши

4-ТИ: Траяна Ангелова

18 април 2021 г., неделя, 17:00 ч

Северозападна Трета лига, XXVII кръг:

Пещера (Галата) – Етър-2 (Велико Търново)

Ивайло Данчев Вр  Георги Бенчовски Вр  Георги Петров Вр

4-ти: Тихомир Маринов Лч  Делегат:  Николай Николов Лч

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