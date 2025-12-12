Жребий за четвъртфиналите на Sesame Купа на България
Българската професионална футболна лига ви информира, че жребият за ЧЕТВЪРТФИНАЛИТЕ на SESAME Купа България, ще се състои на 18 декември (четвъртък) от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.
ТРЕТИ КРЪГ ФИНАЛНА ФАЗА (1/4-финали)
В този етап участват 8 отбора, които са се класирали от Втория кръг (1/8-финали) в турнира.
Жребият е ПЪЛЕН, всички 8 отбора попадат в една урна, като ще се определят 4 двойки отбори.
Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.
Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.