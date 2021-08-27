Жребий за 2 квалификационен кръг и 1/16-финалите на Купа България
Днес в Национална футболна база „Бояна“ бе изтеглен жребият за втория квалификационен кръг и за 1/16-финалите в турнира за Купата на България за сезон 2021/2022 г.
В присъствието на генералния секретар на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов и секретаря на Спортно-техническата комисия към БФС Неделчо Михайлов победителите от началната фаза на турнира, както и отборите от Първа професионална лига, научиха своите съперници за следващите кръгове от надпреварата.
Втори квалификационен кръг
Септември (Тервел) – Янтра (Габрово)
Надежда (Доброславци) – Спартак (Варна)
Витоша (Бистрица) – Хебър (Пазарджик)
Черноморец (Балчик) – Миньор (Перник)
Локомотив (Мездра) – Монтана
Ямбол – Струмска слава (Радомир)
Балкан (Ботевград) – Етър (Велико Търново)
Банско – Созопол
Левски (Крумовград) – Литекс (Ловеч)
Партизан (Червен бряг) – Левски (Лом)
Локомотив (Горна Оряховица) – Нефтохимик (Бургас)
Севлиево – Спортист (Своге)
Дунав (Русе) – Марица (Пловдив)
Родопа (Смолян) – Добруджа (Добрич)
Черноморец (Попово) – Марек (Дупница)
Розова долина – почива
Заб. Мачовете ще се играят в периода 3-9 септември. Победителите ще бъдат излъчени в една среща.
1/16-финали
Септември (Тер)/Янтра – Септември (Симитли)
Надежда (Добр) /Спартак (Вн) – Лудогорец (Разград)
Витоша (Бис)/Хебър (Пз) – ЦСКА-София
Черноморец (Бч)/Миньор (Пк) – Черно море (Варна)
Локомотив (Мз)/Монтана – ЦСКА 1948 (София)
Ямбол/Струмска слава – Арда (Кърджали)
Балкан (Ботевград)/Етър – Ботев (Пловдив)
Банско/Созопол – Пирин (Благоевград)
Левски (Крумовград)/Литекс – Царско село (София)
Партизан (Чб)/Левски (Лом) – Локомотив (София)
Локомотив (ГО)/Нефтохимик – Ботев (Враца)
Севлиево/Спортист (Своге) – Септември (София)
Дунав/Марица – Славия (Славия)
Родопа/Добруджа – Локомотив (Пловдив)
Черноморец (Попово)/Марек – Левски (София)
Розова долина (Казанлък) – Берое (Стара Загора)
Заб.: Мачовете ще се играят в периода 21-23 септември. Победителите ще бъдат излъчени в една среща.