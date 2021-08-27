Жребий за 2 квалификационен кръг и 1/16-финалите на Купа България

Днес в Национална футболна база „Бояна“ бе изтеглен жребият за втория квалификационен кръг и за 1/16-финалите в турнира за Купата на България за сезон 2021/2022 г.

В присъствието на генералния секретар на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов и секретаря на Спортно-техническата комисия към БФС Неделчо Михайлов победителите от началната фаза на турнира, както и отборите от Първа професионална лига, научиха своите съперници за следващите кръгове от надпреварата.

Втори квалификационен кръг

Септември (Тервел) – Янтра (Габрово)

Надежда (Доброславци) – Спартак (Варна)

Витоша (Бистрица) – Хебър (Пазарджик)

Черноморец (Балчик) – Миньор (Перник)

Локомотив (Мездра) – Монтана

Ямбол – Струмска слава (Радомир)

Балкан (Ботевград) – Етър (Велико Търново)

Банско – Созопол

Левски (Крумовград) – Литекс (Ловеч)

Партизан (Червен бряг) – Левски (Лом)

Локомотив (Горна Оряховица) – Нефтохимик (Бургас)

Севлиево – Спортист (Своге)

Дунав (Русе) – Марица (Пловдив)

Родопа (Смолян) – Добруджа (Добрич)

Черноморец (Попово) – Марек (Дупница)

Розова долина – почива

Заб. Мачовете ще се играят в периода 3-9 септември. Победителите ще бъдат излъчени в една среща.

1/16-финали

Септември (Тер)/Янтра – Септември (Симитли)

Надежда (Добр) /Спартак (Вн) – Лудогорец (Разград)

Витоша (Бис)/Хебър (Пз) – ЦСКА-София

Черноморец (Бч)/Миньор (Пк) – Черно море (Варна)

Локомотив (Мз)/Монтана – ЦСКА 1948 (София)

Ямбол/Струмска слава – Арда (Кърджали)

Балкан (Ботевград)/Етър – Ботев (Пловдив)

Банско/Созопол – Пирин (Благоевград)

Левски (Крумовград)/Литекс – Царско село (София)

Партизан (Чб)/Левски (Лом) – Локомотив (София)

Локомотив (ГО)/Нефтохимик – Ботев (Враца)

Севлиево/Спортист (Своге) – Септември (София)

Дунав/Марица – Славия (Славия)

Родопа/Добруджа – Локомотив (Пловдив)

Черноморец (Попово)/Марек – Левски (София)

Розова долина (Казанлък) – Берое (Стара Загора)

Заб.: Мачовете ще се играят в периода 21-23 септември. Победителите ще бъдат излъчени в една среща.