понеделник, октомври 6, 2025
Жребий за 1/8-финалите за „Купа БФС“

Изтеглен бе жребият за 1/8-финалите за „Купа БФС“.

В рамките на тази фаза се играят две срещи на разменено гостуване. При равен резултат от двата мача, победителят се определя чрез изпълнение на наказателни удари.

Времетраенето на срещите от турнира „КУПА БФС“ е 70 минути, разпределени в две полувремена по 35 минути.

Във финалната фаза от турнира всеки отбор може да смени през времетраене на футболната среща и на почивката между полувремената до 5 състезатели измежду посочените в протокола на футболната среща до 9 резервни състезатели, като може да прекъсне футболната среща до 3 пъти.

КУПА БФС

ДЕЦА-РОДЕНИ-2012г

СЕЗОН-2025/2026г

ПФК“Черно море“Вн  ФК“Фортуна“Пл
ПФК“Лудогорец“Рз  ФК“Етър“В.Т.
ФК“Спартак“Вн  ПФК“Ботев“Вц
ПФК“Локомотив“Пд  ПФК“ЦСКА“Сф
ПФК“Марица“Пд  ФК“Велбъжд“Кн
ФК“Сините камъни“Сл  ФК“Хебър“Пз
ПФК“Берое“СтЗ  ФК“Пирин“Бл
ФК“Нефтохимик“Бс-ФК“Ботев 2002“Пд  ФК“Спортист13“Сф

1/8 – Ф И Н А Л – П Ъ Р В И  С Р Е Щ И:

ПФК/ФКСтадион:Дата:Час:Рез:
ФК“Сините камъни“Сл- ФК“Етър“В.Т.Мечкарово08.10.202513:30 
ФК“Спортист13“Сф- ФК“Нефтохимик“БсМировяне08.10.202510:30 
ФК“Спартак“Вн – ПФК“Лудогорец“РзЛокомотив08.10.202513:30 
ПФК“Черно море“Вн – ПФК“Берое“СтЗКорабостроител08.10.202514:00 
ФК“Фортуна“Пл – ПФК“Марица“Пдизк.терен08.10.202514:30 
ФК“Пирин“Бл – ПФК“Ботев“ВцРилци08.10.202514:30 
ФК“Велбъжд“Кн – ПФК“Локомотив“ПдЕзикова гим-я08.10.202514:00 
ПФК“ЦСКА“Сф – ФК“Хебър“ПзВТУ08.10.202513:30 

С Р Е Щ И  Р Е В А Н Ш:

ПФК/ФКСтадион:Дата:Час:Рез:
ФК“Етър“В.Т. – ФК“Сините камъни“СлТ.Иванов15.10.202513:30 
ФК“Нефтохимик“Бс – ФК“Спортист13“СфИзгрев15.10.202514:00 
ПФК“Лудогорец“Рз – ФК“Спартак“ВнГнездо на орли15.10.202513:30 
ПФК“Берое“СтЗ – ПФК“Черно море“Внизк.терен15.10.202514:00 
ПФК“Марица“Пд – ФК“Фортуна“ПлАнг.гим-я15.10.202514:30 
ПФК“Ботев“Вц – ФК“Пирин“БлХр.Ботев22.10.202513:00 
ПФК“Локомотив“Пд – ФК“Велбъжд“КнЛокомотив15.10.202514:00 
ФК“Хебър“Пз – ПФК“ЦСКА“СфГ.Бенковски15.10.202513:30 

