Жребий за 1/8-финалите за „Купа БФС“
Изтеглен бе жребият за 1/8-финалите за „Купа БФС“.
В рамките на тази фаза се играят две срещи на разменено гостуване. При равен резултат от двата мача, победителят се определя чрез изпълнение на наказателни удари.
Времетраенето на срещите от турнира „КУПА БФС“ е 70 минути, разпределени в две полувремена по 35 минути.
Във финалната фаза от турнира всеки отбор може да смени през времетраене на футболната среща и на почивката между полувремената до 5 състезатели измежду посочените в протокола на футболната среща до 9 резервни състезатели, като може да прекъсне футболната среща до 3 пъти.
КУПА БФС
ДЕЦА-РОДЕНИ-2012г
СЕЗОН-2025/2026г
|ПФК“Черно море“Вн
|ФК“Фортуна“Пл
|ПФК“Лудогорец“Рз
|ФК“Етър“В.Т.
|ФК“Спартак“Вн
|ПФК“Ботев“Вц
|ПФК“Локомотив“Пд
|ПФК“ЦСКА“Сф
|ПФК“Марица“Пд
|ФК“Велбъжд“Кн
|ФК“Сините камъни“Сл
|ФК“Хебър“Пз
|ПФК“Берое“СтЗ
|ФК“Пирин“Бл
|ФК“Нефтохимик“Бс-ФК“Ботев 2002“Пд
|ФК“Спортист13“Сф
1/8 – Ф И Н А Л – П Ъ Р В И С Р Е Щ И:
|ПФК/ФК
|Стадион:
|Дата:
|Час:
|Рез:
|ФК“Сините камъни“Сл- ФК“Етър“В.Т.
|Мечкарово
|08.10.2025
|13:30
|ФК“Спортист13“Сф- ФК“Нефтохимик“Бс
|Мировяне
|08.10.2025
|10:30
|ФК“Спартак“Вн – ПФК“Лудогорец“Рз
|Локомотив
|08.10.2025
|13:30
|ПФК“Черно море“Вн – ПФК“Берое“СтЗ
|Корабостроител
|08.10.2025
|14:00
|ФК“Фортуна“Пл – ПФК“Марица“Пд
|изк.терен
|08.10.2025
|14:30
|ФК“Пирин“Бл – ПФК“Ботев“Вц
|Рилци
|08.10.2025
|14:30
|ФК“Велбъжд“Кн – ПФК“Локомотив“Пд
|Езикова гим-я
|08.10.2025
|14:00
|ПФК“ЦСКА“Сф – ФК“Хебър“Пз
|ВТУ
|08.10.2025
|13:30
С Р Е Щ И Р Е В А Н Ш:
|ПФК/ФК
|Стадион:
|Дата:
|Час:
|Рез:
|ФК“Етър“В.Т. – ФК“Сините камъни“Сл
|Т.Иванов
|15.10.2025
|13:30
|ФК“Нефтохимик“Бс – ФК“Спортист13“Сф
|Изгрев
|15.10.2025
|14:00
|ПФК“Лудогорец“Рз – ФК“Спартак“Вн
|Гнездо на орли
|15.10.2025
|13:30
|ПФК“Берое“СтЗ – ПФК“Черно море“Вн
|изк.терен
|15.10.2025
|14:00
|ПФК“Марица“Пд – ФК“Фортуна“Пл
|Анг.гим-я
|15.10.2025
|14:30
|ПФК“Ботев“Вц – ФК“Пирин“Бл
|Хр.Ботев
|22.10.2025
|13:00
|ПФК“Локомотив“Пд – ФК“Велбъжд“Кн
|Локомотив
|15.10.2025
|14:00
|ФК“Хебър“Пз – ПФК“ЦСКА“Сф
|Г.Бенковски
|15.10.2025
|13:30