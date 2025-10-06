Жребий за 1/8-финалите за „Купа БФС“

Изтеглен бе жребият за 1/8-финалите за „Купа БФС“.

В рамките на тази фаза се играят две срещи на разменено гостуване. При равен резултат от двата мача, победителят се определя чрез изпълнение на наказателни удари.

Времетраенето на срещите от турнира „КУПА БФС“ е 70 минути, разпределени в две полувремена по 35 минути.

Във финалната фаза от турнира всеки отбор може да смени през времетраене на футболната среща и на почивката между полувремената до 5 състезатели измежду посочените в протокола на футболната среща до 9 резервни състезатели, като може да прекъсне футболната среща до 3 пъти.

КУПА БФС

ДЕЦА-РОДЕНИ-2012г

СЕЗОН-2025/2026г

ПФК“Черно море“Вн ФК“Фортуна“Пл ПФК“Лудогорец“Рз ФК“Етър“В.Т. ФК“Спартак“Вн ПФК“Ботев“Вц ПФК“Локомотив“Пд ПФК“ЦСКА“Сф ПФК“Марица“Пд ФК“Велбъжд“Кн ФК“Сините камъни“Сл ФК“Хебър“Пз ПФК“Берое“СтЗ ФК“Пирин“Бл ФК“Нефтохимик“Бс-ФК“Ботев 2002“Пд ФК“Спортист13“Сф

1/8 – Ф И Н А Л – П Ъ Р В И С Р Е Щ И:

ПФК/ФК Стадион: Дата: Час: Рез: ФК“Сините камъни“Сл- ФК“Етър“В.Т. Мечкарово 08.10.2025 13:30 ФК“Спортист13“Сф- ФК“Нефтохимик“Бс Мировяне 08.10.2025 10:30 ФК“Спартак“Вн – ПФК“Лудогорец“Рз Локомотив 08.10.2025 13:30 ПФК“Черно море“Вн – ПФК“Берое“СтЗ Корабостроител 08.10.2025 14:00 ФК“Фортуна“Пл – ПФК“Марица“Пд изк.терен 08.10.2025 14:30 ФК“Пирин“Бл – ПФК“Ботев“Вц Рилци 08.10.2025 14:30 ФК“Велбъжд“Кн – ПФК“Локомотив“Пд Езикова гим-я 08.10.2025 14:00 ПФК“ЦСКА“Сф – ФК“Хебър“Пз ВТУ 08.10.2025 13:30

С Р Е Щ И Р Е В А Н Ш:

ПФК/ФК Стадион: Дата: Час: Рез: ФК“Етър“В.Т. – ФК“Сините камъни“Сл Т.Иванов 15.10.2025 13:30 ФК“Нефтохимик“Бс – ФК“Спортист13“Сф Изгрев 15.10.2025 14:00 ПФК“Лудогорец“Рз – ФК“Спартак“Вн Гнездо на орли 15.10.2025 13:30 ПФК“Берое“СтЗ – ПФК“Черно море“Вн изк.терен 15.10.2025 14:00 ПФК“Марица“Пд – ФК“Фортуна“Пл Анг.гим-я 15.10.2025 14:30 ПФК“Ботев“Вц – ФК“Пирин“Бл Хр.Ботев 22.10.2025 13:00 ПФК“Локомотив“Пд – ФК“Велбъжд“Кн Локомотив 15.10.2025 14:00 ФК“Хебър“Пз – ПФК“ЦСКА“Сф Г.Бенковски 15.10.2025 13:30

