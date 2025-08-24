Женският отбор на Лудогорец стартира шампионата с отлична победа

Дамите от женския отбор на Лудогорец постигнаха впечатляваща победа в първия си официален мач от Държавния шампионат.

Те извоюваха отлична победа, надвивайки с 6:0 съперничките от Етър (Велико Търново). Първият от поредицата шампионатни срещи се изигра в комплекс „Гнездо на орли“.

Момичетата, водени от Елена Пеева, демонстрираха завидни достойнства на терена и изцяло наложиха своя контрол над игровите действия. В резултат на тоталната им доминация, те съумяха да натрупат значителен голов аванс в началото на шампионатния календар. С два гола се отчете Виктория Генова, по един реализираха Ванеса Гайдек, Бианка Демирова, Полина Демирова и Мариела Петрова.

С нетърпения очаквахме този мач, за да проверим на какво ниво сме след лятната подготовка. Има още върху какво да работим, треньорският щаб залагаме тактически изисквания пред момичетата, които да спазват и занапред, коментира старши треньорът на женския отбор на Лудогорец Елена Пеева.

Във втория кръг от Държавния шампионат, нейните „орлици“ ще гостуват на Севлиево лейдис в едноименния град.

