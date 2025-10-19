Женският отбор на Лудогорец “полетя” нависоко след 13:0 срещу АФР (София)

амите на Лудогорец тотално отвя конкуренцията в мача от IX кръг в Държавното първенство.

“Орлиците” извършиха осмия си успешен “полет” през новия сезон, като отвяха Академията за футболно развитие с безапелационния резултат 13:0.

Като домакини насред своето “гнездо” дамите на Лудогорец демонстрираха тоталното си надмощие и закономерно постигнаха поразителната победа. Още на почивката те водеха с 9:0. С по четири точни попадения се отличиха Мариела Петрова и Виктория Генова. По още един гол добавиха Полина и Бианка Демирови, Вероника Гоцева, Нора Димитрова и Ванеса Гайдек.

Демонстрирахме добра игра и постигнахме закономерен резултат, коментира старши треньорът на женския отбор на Лудогорец – Елена Пеева.

Другата седмица нейните “орлици” ще посрещнат в Разград Енко от Пловдив.

