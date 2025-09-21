Женският отбор на Лудогорец надви с 5:0 Спортика (Благоевград)

Женският отбор на Лудогорец продължава да демонстрира своето превъзходство в Държавното първенство.

„Орлиците“ на Елена Пеева постигнаха петата си поредна победа от новия сезон, след като надвиха с категоричното 5:0 Спортика (Благоевград). Мачът от V шампионатен кръг се изигра в комплекс „Гнездо на орли“ и след края му дамите на Лудогорец държат едноличното лидерство в първенството.

В пореден шампионатен двубой „орлиците“ демонстрираха пълна доминация през целия мач. Още през първото полувреме се представиха на добро ниво, като натрупаха и пропуски от разкрилите се редица чисти голови положения. Въпреки несполучливите опити, те все пак посрещнаха почивката с два гола аванс. До края на редовното време още три пъти намериха очертанията на вратата на Спортика. С хеттрик се отличи Мариела Петрова, а совите имена сред голмайсторките записаха още Никол Бояджиян и Полина Демирова.

Демонстрирахме превъзходство пред противничките, но ще рабоитм за подобрение на представянето си в завършващата фаза, коментира старши треньорът на женския отбор на Лудогорец Елена Пеева.

За следващия шампионатен кръг воденият от нея тим ще гостува на Локомотив в Стара Загора.

