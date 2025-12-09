вторник, декември 9, 2025
Последни:
Спорт

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Редактор

Българският футболен съюз информира футболната общественост, че договорът на досегашния селекционер на женския национален отбор Силвия Радойска изтече и няма да бъде подновен.

Г-жа Радойска, която е дългогодишен национален състезател и капитан на националния тим по време на активната си кариера, заема поста на селекционер от 2020 г.

Ръководството на Българския футболен съюз й благодари за професионализма, всеотдайната работа и огромния й принос в развитието на женския футбол в България и й пожелава успех в бъдещите й начинания.

Новият селекционер на женския национален тим ще бъде обявен на по-късен етап.

Интересно от мрежата

Вижте още

Групата на „Левски“ за мача с „Арда“

Редактор

Кръг 14 в БПФЛ Фентъзи започва днес

Редактор

Локо Пд гостува на ЦСКА

Редактор

Pin It on Pinterest