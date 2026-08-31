Женският Лудогорец стартира сезона с разгромна победа

„Орлиците“ победиха Локомотив (Стара Загора) с 6:1 като гост в първия кръг на първенството

Женският отбор на Лудогорец започна по убедителен начин новия сезон, след като разгроми с 6:1 като гост Локомотив (Стара Загора) в среща от първия кръг на женското първенство.

Мариела Петрова даде отличен старт на разградчанки, като отбеляза два поредни гола през първото полувреме. Така Лудогорец се прибра в съблекалнята с комфортен аванс от 2:0.

Четири гола за Лудогорец след почивката

През втората част Леонора Желева увеличи преднината на „орлиците“ на 3:0. Домакините успяха да намалят на 3:1 след точно изпълнена дузпа, но отговорът на Лудогорец не закъсня.

Никол Диманова се разписа за 4:1 и възстанови аванса от три попадения. Последва гол на Вероника Гоцева от дузпа за 5:1, а Силвия Кефалова оформи крайното 6:1.

Така разградчанки записаха категорични първи три точки за новия сезон.

Във втория кръг Лудогорец отново ще бъде гост. На 5 септември „орлиците“ ще се изправят срещу Ботев (Пловдив).