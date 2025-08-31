Жените на Лудогорец биха с 2:0 Севлиево лейдис

Женският отбор на Лудогорец се наложи с 2:0 над опонентките от Севлиево лейдис.

“Орлиците” гостуваха за мача от II кръг на Държавния шампионат. Новите ценни три точки изстреляха момичетата на Елена Пеева на върха във временното класиране с равни показатели с претендентките от Локомотив (Стара Загора).

В мача срещу Севлиево лейдис, “орлиците” се доказаха като по-добрия тим на терена. В резултат създадоха куп положения за гол. Двете точни попадения реализираха Виктория Генова и Вероника Гоцева.

Момичетата се раздадоха. Създадохме много голови положения, които обаче не успяхме да реализираме и това е основната ни задача, върху която ще работим, заяви старши треньорът на женския тим на Лудогорец – Елена Пеева.

Другата неделя “орлиците” ще посрещнат у дома Пирин от Благоевград.

