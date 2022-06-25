Изтеглен бе жребият за новия сезон във Втора професионална лига

На официална церемония в Национална футболна база „Бояна“ бе теглен жребият за новото първенство във Втора професионална лига.

През сезон 2022/2023 г. във второто ниво на футбола ни ще се състезават 18 отбора, а първият кръг противопоставя следните двойки:

Монтана – Етър (Велико Търново)

Витоша (Бистрица) – Ботев (Пловдив) II

Спортист (Своге) – ФК Крумовград

Беласица (Петрич) – Добруджа (Добрич)

Миньор (Перник) – Лудогорец (Разград) II

ЦСКА 1948 (София) II – Янтра (Габрово)

Струмска слава (Радомир) – Созопол

Спартак (Плевен) – Марица (Пловдив)

Литекс (Ловеч) – Дунав (Русе)

След официалната церемония представителите на всички клубове от ВПЛ получиха безвъзмездно от Българския футболен съюз по 45 висококачествени мачови топки на марката “Select”. С модела, който ще бъде използван във Втора лига, понастоящем се играят мачовете от елитните дивизии на Белгия, Дания, Румъния, Босна и Херцеговина, Швеция, Финландия и други.

„Отправям искрени благодарности към Българския футболен съюз за професионалното отношение и огромната помощ към клубовете. Вече се убедихме в качеството на новата топка и съм сигурен, че с нея двубоите ще бъдат още по-атрактивни“, заяви изпълнителният директор на Монтана Румен Панайотов.