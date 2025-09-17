Ивелин Попов подписа с Арда

Поредният силен трансфер, който осъществява ръководството на ПФК АРДА

вече е факт. Трикратният носител на приза „Футболист на годината“ Ивелин

Попов подписа договор с клуба. След среща ръководството на клуба Попов и

ПФК АРДА сложиха подпис под контракта, който е със срок до лятото на

2026г. Ивелин Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за

утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30ч. в Стара Загора.

Ивелин Попов е роден на 26 октомври 1997г и започва своята богата

футболна кариера в столичния Септември. След това Попов преминава през

редица други отбори, сред които са Левски, Фейенорд, Спартак Москва,

Газиантеп и др. За последно той бе част от състава на Ботев Пловдив.

Новото попълнение на АРДА е ставал два пъти шампион на България с тима

на Литекс, с който печели и две купи на България, и още веднъж с Ботев

Пловдив.За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, както и

е бил негов дългогодишен капитан.

Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете пожелават

на Ивелин Попов много успехи с екипа на АРДА

