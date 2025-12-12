Българският съдия Ивайло Маринов изсвири 20 мача на Световното ученическо първенство в Китай.

На нашия рефер бяха поверени три полуфинала, както и най-важният двубой – финалът при момчетата, в който Иран победи Китайско Тайпе с 3:1. Освен това Маринов беше първи съдия и на откриващия двубой между Китай и Чили.

България имаше и два отбора на турнира в Шанглуо. Момчетата от СУ „Васил Левски“ (Ябланица) финишираха на осмо място. Момичетата от ОУ „Добри Чинтулов“ (Варна) са на 12-а позиция.

Световното ученическо първенство се провежда от 1972 година и е най-голямото волейболно състезание за ученици. Китайският град Шанглуо получи правото да домакинства в четири поредни години, започващи от тази.

