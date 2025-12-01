понеделник, декември 1, 2025
Иван Цветанов е новият спортен директор на Ботев Пд

Ботев Пловдив представи като нов спортен директор доскорошния диркетор на ДЮШ Иван Цветанов.

По-рано през сезона той води и временно първия отбор в периода на търсене на нов старши треньор. Ето какво написаха „жълто-черните“:

ПФК Ботев Пловдив има удоволствието да обяви назначаването на Иван Цветанов като нов Спортен директор на клуба.

Иван Цветанов е човек, който в най-трудните моменти за Ботев доказа своя професионализъм, своя характер и безрезервната си отдаденост към каузата „Ботев Пловдив“. Той пое огромна отговорност в период, когато клубът се нуждаеше от стабилност и я изпълни по най-добрия възможен начин – с работа, почтеност и мисъл за развитието на Ботев.

С назначаването му клубът прави логичната крачка напред – доверяваме се на човек, който познава в детайли спортно-техническата част, вътрешната структура на клуба и нуждите на отбора. Цветанов ще отговаря за спортната стратегия, селекцията, изграждането на отборната концепция, координацията между първия отбор и ДЮШ, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.

Убедени сме, че с неговия опит, характер и отдаденост ще продължим стабилното развитие, което започнахме. Вярваме, че това назначение ще донесе допълнителна последователност, ясна визия и професионализъм във всички спортни звена на клуба.

ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов в новата отговорна роля.
Работим всеки ден, за да върнем Ботев там, където му е мястото – сред най-силните.

Само Ботев!

