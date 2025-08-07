Историческа европейска победа за Арда в Литва

Арда Кърджали записа първа победа в редовно време в историята си в европейските клубни турнири. Тимът на Александър Тунчев надделя с 1:0 като гост на Кауно Жалгирис в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е насрочен за четвъртък, 14 август, от 20:30 часа в Кърджали.

Мачът на стадион „Дариус и Гиренас“ в Каунас започна с ключов момент още във 2-ата минута, когато домакините останаха с човек по-малко. Дамян Павлович получи директен червен картон след преразглеждане на ситуация с ВАР, заради опасно влизане в краката на Георги Николов.

Въпреки численото неравенство, тимът на Кауно Жалгирис продължи да играе на ръба на правилата, като в рамките на първите 15 минути няколко играчи на Арда бяха спрени с твърди влизания.

Постепенно българският отбор наложи контрол върху срещата и започна да създава положения. В 24-ата минута домакините стигнаха до първата си по-сериозна възможност чрез удар от фаул на капитана Гратас Сиргедас, но топката не намери очертанията на вратата.

Арда отговори с далечни удари на Димитър Велковски и Карагарен, а Антон Толордава също опита силен шут, който не намери целта. До почивката отново Карагарен беше активен, но ударите му не затрудниха стража на литовския отбор.

След почивката Арда започна по-уверено, а в 53-ата минута стигна и до попадение. Светослав Ковачев центрира отдясно, топката премина през бранител на домакините и достигна до Антонио Вутов. Нападателят овладя, финтира защитник и с точен удар с левия крак изпрати топката в долния десен ъгъл за 0:1.

След гола домакините потърсиха изравняване, но не успяха да организират сериозен натиск пред вратата на Анатолий Господинов. Арда продължи да търси втори гол при всяка възможност, но до ново попадение не се стигна.

С този успех Арда се прибира в България с ценна преднина и амбиции да продължи към плейофната фаза на Лигата на конференциите.

