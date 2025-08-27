Информация за феновете на „Левски“, които ще посетят двубоя с „АЗ Алкмаар“

Организаторите на срещата реванш между „АЗ Алкмаар” и „Левски” предоставиха допълнителна информация за всички “сини” привърженици, които ще пътуват за срещата и ще присъстват на стадиона:

Билети

Закупените вече ваучери от феновете на „Левски“ трябва да бъдат разменени срещу билет. Това ще се случи в деня на срещата, 28 август, след 14:00 часа на специално организиран meeting point за привържениците. Вижте точната локация ТУК.

Въпросният meeting point разполага с място за хранене и напитки, музика и развлечения за феновете. Веднъж допуснати до meeting point зоната, привържениците на „Левски“ няма да имат възможност да я напускат

Придвижване с обществен транспорт

За феновете на „Левски“, които ще пристигнат в града на гарата в Алкмаар, са осигурени безплатни автобуси. Те ще бъдат допускани с валиден ваучер за срещата. Автобусите ще ги очакват между 14:00 и 17:30 часа. Тези, които ще се придвижват с влак от Амстердам, могат да намерят повече информация и разписание на следния сайт: https://www.ns.nl/en.

Придвижване с коли

За феновете, които ще пристигнат в града със собствени автомобили е обособен специален паркинг на Q-Park P+R Kruseman van Eltenweg, Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC Alkmaar. Точната локация можете да видите ТУК. Там отново ще има осигурени безплатни автобуси за хората с валиден ваучер. Осигурен е и обратен транспорт до паркинга, както и до гарата за всички привърженици след двубоя.

Предупреждения

Местната полиция съобщава, че на територията на града и стадиона са строго забранени пиротехника. Всички фенове трябва да носят през цялото време билет и лична карта, защото могат да бъдат проверени. Хора в нетрезво състояние, или отправящи расистки и обидни лозунги, могат да бъдат задържани в местното полицейско управление. Ако има фенове на „Левски“ с отличителни белези в секторите, предназначени за привърженици на домакините, ще бъдат изведени извън стадиона.

Facebook

Twitter



Shares