Информация за феновете на Ботев Пд преди мача с ЦСКА

Ботев Пловдив гостува на ЦСКА в дербито от 16-ия кръг на Първа лига.

Двубоят е в събота от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуските вече са в продажба, като билетите за „жълто-черните“ фенове са на цена 15 лева.

Билетите ще се продават и на място 2 часа преди началото на двубоя от касата на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция „Стадион Васил Левски“).

Бултрасите ще бъдат настанени в Сектор „Б“, блок 26 на Националния стадион „Васил Левски“.

Припомняме, че продължават записванията за екскурзията, организирана от „жълто-черния“ клуб.

