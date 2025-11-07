Илиян Стефанов: Потенциалът ни е голям, Славия е икона

Халфът на Славия Илиян Стефанов се надява на силно представяне на отбора в предстоящите мачове до края на годината.

Той беше избран за номер 1 на 14-ия кръг в Първа лига след реализираното попадение във вратата на Септември (София) при минималния успех с 1:0.

„Във футбола най-важни са головете. Аз съм халф и трябва да помагам във всички фази на играта, така че това попадение е важно за мен. Щастлив съм, че помагам на отбора. Дори и да не вкарам аз, най-важен е колективният успех. Доколкото съм запознат, до пето място точковият актив на отборите е близък. Вижда се голямата разлика между по-богатите клубове и по-бедните. Славия е сериозен отбор, който съществува от адски много време и е икона за нашата столица. Потенциалът е голям, отборът е млад и футболистите се развиват. Задружни сме и най-хубавото предстои от този момент нататък“, заяви полузащитникът на пресконференция.

Той коментира жребия за купата на България. „Белите“ ще играят у дома срещу ЦСКА 1948 на осминафиналите през декември.

„Има доста време до този мач. Концентрирани сме към първенството в момента. ЦСКА 1948 е добър отбор и може да стане страхотен двубой. Има време да мислим за тях, но в един мач е възможно да ги отстраним“, каза още Стефанов.

снимка: sportal.bg

