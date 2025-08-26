Хулио Веласкес: Реваншът ще е труден, но никой не може да ни отнеме мечтите

Старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес, заяви, че елиминацията с „АЗ Алкмаар“ от плейофите UEFA Conference League е все още е отворена.

„Наясно сме, че през първия мач не бяха по-добри. Беше равностоен двубой. Нещо, което не е обичайно за нашия отбор, допуснахме гол през второто полувреме, ни повлия на играта. Минута и половина след гола имахме много добър шанс да изравним. Получихме втори гол, но поведението на отбора до последната минута беше невероятно. Изключително много положения в атака. Вярвахме, че е възможно до последната минута. Можехме да изравним, дори да спечелим“, започна изказването си на официалната пресконференция преди реванша Хулио Веласкес.

„Знаем колко ще е труден реваншът. Никой не може да ни отнеме мечтите. Не отиваме на туризъм в Нидерландия. Отиваме да изиграем добър мач, да сме конкурентни и това да ни доведе до добър мач и ако можем, да спечелим. До последния миг ще искаме да спечелим“, продължи испанският специалист.

„Не виждам нищо негативно, нито положително относно това, че не играхме през уикенда. Това е реалността. Напълно нормална седмица. Нямаме дълга почивка. Напълно нормален цикъл. Няма нищо негативно. Позитивното е броят на срещите, които изиграхме до момента. Направихме нещо, което се прави от други отбори и от други държави. Футболът не е точна наука. Трябва да бъдеш последователен“, добави старши треньорът на „Левски“.

„Карлос Охене няма да вземе участие д срещата на 100 %. Всички останали могат да попаднат в групата за мача. Евертон Бала е в перфектно състояние. Мустафа Сангаре и Георги Костадинов са добре, тренират наравно с отбора. Идват от различен начин на възстановяване. Регулирахме натоварването при тях. Ще преценим преди мача дали ще получат игрови минути, или не. Има още много часове“, разкри Веласкес.

„Би ми се искало да вкараме гол в първата минута. Ще бъде много труден мач срещу тежък противник. Отиваме с цялото желание на света. На първо място е да се представим на добро ниво. Ако играеш добре, можеш да стигнеш до победата“, сподели специалистът.

„АЗ Алкмаар има много силни футболни аргументи. Могат да създадат много проблеми в последната линия на защитата. Ще заварим прекрасна атмосфера на модерен и красив стадион. Клубът търпи много сериозно развитие, работят отлично с академията. Имат футболисти на топ ниво, интересни играчи. Вярваме в нашите възможности и ще направим всичко възможно, за да изиграем силен мач. Това ще го гарантирам, няма да нарушим нашите принципи и философията ни за играта. Горд съм с футболистите ми“, завърши Хулио Веласкес.

Facebook

Twitter



Shares