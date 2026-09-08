Хулио Веласкес преди сблъсъка с ЦСКА: В един финал няма фаворити

Треньорът на Левски очаква труден двубой и подчерта, че „сините“ ще подходят с максимална мотивация към възможността да спечелят още един трофей

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че не вижда фаворит във финала срещу ЦСКА и очаква изключително труден двубой. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор е добре подготвен както физически, така и психологически за битката за трофея.

„Това е един мач, който не забравяме, че е за трофей. Влизаме с нагласата, че това е изключително важен мач“, заяви Веласкес.

По думите му футболистите са имали достатъчно време за възстановяване и влизат в срещата в добро състояние.

„Знаем, че ще се изправим срещу съперник с много добри футболисти, които ще ни направят деня много труден. Ще трябва да вземем предвид всички аспекти, за да можем да спечелим“, допълни наставникът.

„В един финал няма фаворити“

Веласкес не се съгласи с определянето на Левски като фаворит в предстоящия сблъсък.

„За мен в един финал няма фаворити. Напълно сме наясно, че излизаме срещу отбор с отлични индивидуални качества. Това е финал, който може да бъде спечелен от всеки един от двата отбора“, коментира испанецът.

Според него успехът ще бъде за тима, който по-добре разчете различните моменти от срещата и успее да се адаптира към тях.

Наставникът на „сините“ подчерта, че ЦСКА разполага със силни индивидуалности и е използвал различни тактически схеми през сезона. Всички те са били разгледани при подготовката на Левски, но Веласкес е категоричен, че основният фокус остава върху собствения стил на отбора.

„Най-важно е ние как ще излезем, как ще се държим и какво ще покажем“, заяви той.

Веласкес отказа да коментира съдийското назначение

Испанският специалист не пожела да обсъжда назначението на Геро Писков за главен съдия на срещата.

„Не искам да коментирам нищо от гледна точка на съдии – нито кой е, нито кой е трябвало да бъде. Не искам да влизам в този вид разговори“, каза Веласкес.

Той не разкри и подробности около стартовия състав, като заяви, че не желае да дава предварителна информация на съперника.

„Подкрепата на публиката е фундаментален стълб“

Веласкес отново подчерта значението на привържениците на Левски.

„Имаме невероятна публика, която ни подкрепя както вкъщи, така и навън. Усещаме тяхната подкрепа в ежедневието ни, на улицата, в града, навсякъде. За нас тяхната подкрепа е фундаментален стълб“, каза треньорът.

Той изрази надежда атмосферата на стадиона да бъде подобна на тази по време на европейските двубои на „сините“.

„Това е възможност за още един трофей“

Веласкес не смята, че резултатът от финала ще има решаващо отражение върху бъдещето на двата отбора, но подчерта значението на срещата.

„Това са два отбора, които заслужават да са на този финал – единият е шампион, другият спечели Купата. Това е много важен мач за нас. В крайна сметка това е възможност за още един трофей“, заяви специалистът.

Той призова футболистите си да подходят скромно и с пълна концентрация.

„Ако смятаме, че сме нещо, което не сме, имаме голям проблем. Ако влезем скромни в мача, с пълна отдаденост, ще бъдем с правилната нагласа да го спечелим“, категоричен беше Веласкес.

В края на пресконференцията наставникът изрази задоволство и от адаптацията на Груич, който се присъедини към отбора без пълноценна подготовка и след период с ограничено игрово време.