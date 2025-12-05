петък, декември 5, 2025
Хуан Арисала: Новият ляв бек на Милан – умения, скорост и отнемания

Хуан Арисала е един от най-вълнуващите млади леви бекове на Колумбия — динамичен LB/LM със скорост, сила и зрялост, които надхвърлят възрастта му.

Едва на 20 години той вече впечатлява в Примера А с 22 мача, стабилна защитна игра и ценни приноси в последната третина. Центриранията, дрибълът и прогресивните му действия с топката са сред най-добрите сред крайните защитници в Колумбия, което го прави постоянна заплаха по левия фланг. Уравновесен и дисциплиниран играч с нула наказания през 2025 г., Арисала съчетава надеждност с офанзивно влияние.

📰 Трансферни новини:
Милан са постигнали пълно споразумение за привличането на Хуан Арисала от DIM за 3 млн. евро плюс процент от бъдеща продажба — един от най-големите трансфери в историята на колумбийската лига. Той е отказал оферти от Англия и Белгия, за да се присъедини към проекта на Милан.

Видео:

Източник: YES Skills Vault

https://www.youtube.com/@YESSkillsVault


