Христо Янев избра титулярите на ЦСКА за мача с Черно море

„Червените“ приемат варненци от 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“, а капитан на тима ще бъде Йоанис Питас

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи стартовия състав за днешното домакинство на Черно море от 7-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят започва в 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

На вратата на „червените“ ще застане Фьодор Лапоухов, а капитанската лента ще носи Йоанис Питас.

Стартов състав на ЦСКА

21. Фьодор Лапоухов, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 5. Жан-Филип Гбамен, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 94. Исак Соле, 28. Йоанис Питас (к), 10. Жоел Цварц.

Резерви

На пейката Христо Янев ще разполага с Димитър Евтимов, Теодор Иванов, Тамиму Уору, Дейвид Пастор, Анжело Мартино, Бруно Жордао, Джеймс Ето’о, Георги Чорбаджийски, Алехандро Пиедраита, Лео Перейра и Леандро Годой.

Двубоят между ЦСКА и Черно море е част от програмата на 7-ия кръг на Първа лига.