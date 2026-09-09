Христо Янев избра титулярите на ЦСКА за финала срещу Левски

„Червените“ излизат срещу вечния съперник от 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи стартовия състав за днешния финал за Суперкупата на България срещу Левски. Двубоят започва в 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

На вратата на „червените“ ще застане Фьодор Лапоухов, а капитанската лента ще носи Теодор Иванов.

В стартовите 11 попадат още Анжело Мартино, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Дейвид Пастор, Джеймс Ето’о, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Йоанис Питас и Жоел Цварц.

Стартов състав на ЦСКА

21. Фьодор Лапоухов, 17. Анжело Мартино, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов (к), 2. Дейвид Пастор, 99. Джеймс Ето’о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 28. Йоанис Питас, 10. Жоел Цварц.

На резервната скамейка остават Димитър Евтимов, Факундо Родригес, Бари Котър, Андрей Йорданов, Петко Панайотов, Бруно Жордао, Мохамед Брахими, Исак Соле, Каталин Иту, Лео Перейра и Леандро Годой.

Старши треньор на ЦСКА е Христо Янев.