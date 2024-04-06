Хебър срещу Етър

Хебър е домакин на Етър в мач от 28 кръг на efbet Лига, който може да отговори на доста въпроси свързани с оцеляването на отборите в елита.

Мачът започва в 17:45 часа, а главен арбитър е Георги Иванов.

Футболистите на Любослав Пенев допуснаха две поредни поражения, в които инкасираха общо 6 гола. Отборът е на 12-а позиция с 27 точки, но е достатъчно близо до последните 3 места в групата.

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Етър от своя страна успя да спре негативната серия от загуби, но това не помогна на отбора да се измъкне от последното място в класирането.

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Есенният мач между двата отбора бе изключително резултатен. Във Велико Търново паднаха цели 7 гола, като Хебър спечели с 5:2. Тогава две попадения реализира Георги Николов, а по едно добавиха Николас Пенев, Ангел Бастунов и Робърт Мазан. За Етър се разписаха Ивайло Димитров и Шахредин Букхолда.

ЕКИПИТЕ

ХЕБЪР: Зелена фланелка, зелени гащета, зелени чорапи

ЕТЪР: Бяла фланелка, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Билети ще се продават на касите на стадиона, като цената им е 15 лева. Входът за деца до 9 години е безплате.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

08.10.2023 Етър – Хебър 2:5

12.12.2021 Хебър – Етър 1:1 (Втора лига)

04.08.2021 Етър – Хебър 2:4 (Втора лига)

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