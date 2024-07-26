Хебър привлече още един опитен футболист

Хебър привлече в редиците си централния бранител Милен Гамаков.

30-годишният бургазлия пристига на стадион “Георги Бенковски” като свободен агент. В мъжкия професионален футбол той е носил екипите на Черноморец (Бургас), Нефтохимик, Ботев (Пловдив),

полските Легия (Гданск), Рух (Хожув), Стомил (Олщин), Славия (София), литовския Жалгирис (Вилнюс), казахстанския Тараз, Созопол и Добруджа. Милен има общо 25 мача за младежките национални формации на България до 17, 19 и 21 години. Освен като централен бранител, Гамаков може да играе успешно и на поста дефанзивен халф.

Facebook

Twitter



Shares