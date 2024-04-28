Хебър приема Локо Сф

В мач от 31-ия кръг на efbet Лиг, плейаутна група, Хебър Пазарджик посреща Локомотив София.

Двубоят стартира в 15:15 на стадион „Георги Бенковски“ и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

Хебър влиза в мача като 13-и в подреждането с актив от 30 точки и голова разлика 32:44. „Зелените“ са в серия от две поредни загуби за първенство и общо три във всички турнири, реализирайки едва един гол в трите срещи спрямо допуснати десет. Преди предходния си домакински мач, загубен от Лудогорец с 0:3, пазарджиклии бяха в поредица от две поредни победи на свой терен, надделявайки над Етър и Арда. Дотук през сезона на стадион „Георги Бенковски“ Хебър постига пет победи, четири равенства и шест загуби с обща голова разлика 14:16.

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Локомотив София пристига в Пазарджик като 14-и в класирането с актив от 28 точки и голова разлика 22:56. През седмицата начело на „железничарите“ бе осъществена треньорска рокада, като досегашният наставник Данило Дончич бе заменен от Красимир Балъков. „Червено-черните“ са в поредица от две загуби с вкаран един гол и допуснати шест. Като гости до момента софиянци са постигнали пет победи, едно равенство и девет загуби при обща голова разлика 11:33. След изтърпяна санкция в състава се завръща Диого Тешейра.

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В последния мач, игран между двата тима през месец февруари тази година, Локомотив София спечели гостуването си на Хебър в Пазарджик с 1:0. Автор на единственото попадение бе Карлос Франса.

https://youtube.com/watch?v=D8tHWK4BRjM%3Fsi%3DJiIdkGrKstqs1okG

ЕКИПИТЕ

ХЕБЪР: изцяло в зелено

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: черно-бяла фланелка, бели гащета, черно-бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Цената на пропуските за мача е 15 лева, като те могат да бъдат закупени от касите на стадион „Георги Бенковски“ в деня на мача. Деца до 9-годишна възраст влизат безплатно.

ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

16.02.2024 Хебър – Локомотив София 0:1

18.08.2023 Локомотив София – Хебър 0:1

29.04.2023 Локомотив София – Хебър 1:4

07.10.2022 Хебър – Локомотив София 3:2

03.05.2021 Хебър – Локомотив София 1:1 (Втора лига)

06.11.2020 Локомотив София – Хебър 1:3 (Втора лига)

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