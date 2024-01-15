Гвинея на Антоан Конте започва участието си в Купата на Африканските нации
Защитникът на Ботев Антоан Конте и Гвинея започват своето участие в Купата на Африканските нации срещу тима на Камерун в първа среща от група С на надпреварата.
„Слоновете“ се намират в група още със Сенегал и Гамбия.
ПФК Ботев пожелава успех на своя състезател!
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