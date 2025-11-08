Групата на Славия за мача с Монтана

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за домакинството на Монтана.

В нея се завръщат Кристиян Стоянов и Исак Соле, които пропуснаха последните мачове поради травми.

Мачът на стадион „Александър Шаламанов“ от 15-ия кръг на efbet Лига е утре, 9 ноември, от 12:30 часа.

Групата на „белите“:

Леви Нтумба, Георги Петков, Иван Андонов, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Никола Савич, Лазар Марин, Георги Шопов, Исак Соле, Иван Минчев, Кристиян Стоянов, Момо Досо, Илиян Стефанов, Владимир Медвед, Денислав Александров, Емил Стоев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

Снимка: pfcslavia.com

Facebook

Twitter



Shares