Групата на Славия за двубоя срещу Хебър

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за първия мач от плейофите – домакинството на Хебър.

Извън нея поради контузия и наказание останаха съответно Венцислав Керчев и Емил Мартинов. Техните места заеха Куентин Зеедорф и възстановеният от травма Кристиян Стоянов.

Двубоят на стадион „Александър Шаламанов“ от 31-ия кръг на efbet Лига е в петък, 25 април, от 17:30 часа.

групата на „белите“:

Николай Кръстев, Иван Андонов, Ертан Томбак, Жордан Варела, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Ивайло Найденов, Мохамед Досо, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Чунг До, Айкут Рамадан, Емил Стоев, Роберто Райчев, Денислав Александров, Владимир Николов, Васил Казълджиев, Марко Милетич.

Снимка: Светослав Костадинов

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