Групата на Славия за домакинството на Берое

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Берое.

Крилото Тони Тасев се завръща, след като пропусна последните три срещи на белите поради контузия в глезена. Отпадна обаче Емил Стоев, който е с лек проблем в лявото бедро.

Мачът на стадион „Александър Шаламанов“ от деветия кръг на efbet Лига е в неделя, 20 септември, от 20:15 часа.

Групата на “белите“:

Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Тони Тасев, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

снимка: pfcslavia.com

