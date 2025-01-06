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Спорт

Групата на Локо Пд за първата тренировка

Редактор

Групата на Локомотив за първата тренировка:


Вратари: Кристиан Томов, Антонио Вардин (втори отбор)


Защитници: Мартин Паскалев, Тодор Павлов, Ангел Лясков, Калоян Костов, Ефе Али, Видол Сейменски (втори отбор)


Полузащитници и нападатели: Ивайло Иванов, Христо Иванов, Мартин Хайдаров, Димитър Илиев, Кръстьо Банев (втори отбор), Жулиан Лами, Данило Полонский, Петър Андреев, Аксел Велев (втори отбор), Мартин Петков


Ще се присъединят по-късно: Хорхе Сегура, Марсилио, Хуан Переа, Владимир Медвед, Оливер Камдем


Контузени: Кристиян Пешов

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