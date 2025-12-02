Групата на Локо Пд за гостуването на ЦСКА

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу ЦСКА в мач от 18-тия кръг на Първа лига.

Двубоят е утре (03.12) от 18:00 часа на националния стадион “Васил Левски”.

Срещата ще пропусне Жулиан Лами, който е с вирусно заболяване. Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса се завръщат в групата след наказания.

Групата за мача с ЦСКА:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Ефе Али, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Ивайло Иванов, Димитър Илиев, Каталин Иту, Севи Идриз, Петър Андреев, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа

Facebook

Twitter



Shares