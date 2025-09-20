Групата на Локо Пд за гостуването на ЦСКА 1948

Представителният отбор на Локомотив гостува на ЦСКА 1948 в деветия кръг на Първа лига.

Двубоят е насрочен за днес (20.09) от 19:30 часа на стадион „Витоша“ в Бистрица.

Наказан за срещата е Ивайло Иванов. Капитанът Димитър Илиев няма да вземе участие срещу „червените“ заради хрущялна увреда на капачката, като на този етап няма да се подлага на операция. Каталин Иту е с разтежение и също няма да е на разположение на Душан Косич.

Групата на Локомотив:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Тодор Павлов, Лукас Риян, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Николай Николаев, Пламен Петров, Мартин Атанасов, Ефе Али, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Ивайло Марков, Франсиско Политино, Жулиан Лами, Петър Андреев, Хуан Переа, Аксел Велев

