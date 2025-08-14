Групата на Локо Пд за домакинството на Славия

Представителният отбор на Локомотив е домакин на Славия в петия кръг на Първа лига.

Двубоят е насрочен за утре (15.08) от 21:15 часа на „Лаута“.

„Черно-белите“ проведоха последното си занимание тази вечер на централния терен на „Лаута“. Старши треньорът Душан Косич определи и 20-те за Славия, като наставникът не прави промени спрямо последната шампионатна среща с Арда.

Групата на Локомотив:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов, Николай Николаев, Лукас Риян, Мартин Русков, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Хуан Переа, Аксел Велев

Facebook

Twitter



Shares