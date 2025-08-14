четвъртък, август 14, 2025
Групата на Локо Пд за домакинството на Славия

Представителният отбор на Локомотив е домакин на Славия в петия кръг на Първа лига.

Двубоят е насрочен за утре (15.08) от 21:15 часа на „Лаута“.

„Черно-белите“ проведоха последното си занимание тази вечер на централния терен на „Лаута“. Старши треньорът Душан Косич определи и 20-те за Славия, като наставникът не прави промени спрямо последната шампионатна среща с Арда.

Групата на Локомотив:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов, Николай Николаев, Лукас Риян, Мартин Русков, Мартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Хуан Переа, Аксел Велев

