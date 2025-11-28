Групата на Локо Пд за домакинството на Монтана

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Монтана в мач от 17-тия кръг на Първа лига.

Двубоят е в петък (28.11) от 17:30 часа на “Лаута”. Мачът ще се играе при закрити врата.

Наказани за срещата са Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса. Калоян Костов и Крист Лонгвил също няма да бъдат на разположение на Душан Косич заради контузии. Сред 20-те се завръщат Парвиз Умарбаев и Хуан Переа.

Групата за мача с Монтана:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Ефе Али, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Димитър Илиев, Жулиан Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Петър Андреев, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа

