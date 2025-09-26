Групата на Локо Пд за домакинството на Левски

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Левски (София) в мач от десетия кръг на Първа лига.

Двубоят е в петъчния ден (26.09) е от 20:00 часа на „Лаута“.

Ивайло Иванов се завръща в групата след изтърпяно наказание. Каталин Иту се възстанови от своята контузия и попадна сред 20-те. Димитър Илиев все още е контузен и няма да може да вземе участие в мача със „сините“.

Групата за мача:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Тодор Павлов, Лукас Риян, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Николай Николаев, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Ефе Али, Парвизджон Умарбаев, Ивайло Марков, Каталин Иту, Франсиско Политино, Жулиан Лами, Петър Андреев, Хуан Переа, Аксел Велев

