Групата на „Левски“ за реванша със „Сабах“

Група от 23 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за реванша от 3-ия квалификационен кръг на UEFA Conference League срещу „Сабах“ (Азербайджан).

Двубоят на „Alinja Stadium“ в Баку е в четвъртък, 14 август от 19:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Георги Костадинов, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Стивън Стоянчов.

Facebook

Twitter



Shares